Фонд развития территорий опубликовал промежуточные итоги реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В Сибирском федеральном округе за январь – май 2026 года завершены работы в 674 многоквартирных домах общей площадью более 2,3 млн кв. м. Кемеровская область вошла в тройку субъектов СФО с наибольшими объемами выполненных работ.

За указанный период в регионе завершен капитальный ремонт в 136 многоквартирных домах. Выполнены строительно-монтажные работы по замене внутридомовых инженерных систем, ремонту фасадов и кровли.