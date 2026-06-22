В Кузбассе завершилась посевная кампания. Как сообщают в пресс-службе областного правительства, яровой сев был выполнен на площади почти 824 тысячи гектаров, что составляет 101% от плана.

По предварительным оценкам, общая площадь посевов составила 915 тысяч гектаров. Из них 489,8 тысячи гектаров отведены под зерновые и зернобобовые культуры, 280,5 тысячи — под масличные, 136,7 тысячи — под кормовые, а 7,9 тысячи гектаров занимают картофель и овощи.

Перевыполнили план ярового сева аграрии Яйского, Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского, Тисульского, Топкинского, Беловского, Ижморского и Прокопьевского округов.