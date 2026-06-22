К старту приемной кампании 2026 года на портале госуслуг обновили сервис «Жизненная ситуация» для поступления в вуз. С 2026 года он стал основным электронным способом подачи документов в российские вузы.

Развитие сервиса ведется в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует заместитель председателя Правительства РФ – руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«”Жизненные ситуации” помогают людям решать вопросы комплексно и быстро. Поступление в вуз – один из самых ответственных шагов в жизни человека. Сервис на “Госуслугах” делает этот процесс удобным, прозрачным и понятным. С 2024 года им уже воспользовались более 13 миллионов человек», – отметил Дмитрий Григоренко.

Теперь кузбасские абитуриенты могут искать себя в конкурсных списках по индивидуальному номеру, автоматически учитывать индивидуальные достижения – от олимпиад до знака ГТО – и отслеживать количество заявлений и свободных мест по целевой квоте. Через сервис можно выбрать более 1800 вузов и свыше 1100 направлений подготовки, сравнить образовательные программы и подать документы на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры без посещения приемных комиссий.