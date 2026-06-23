В Кемерове накануне состоялась торжественная линейка для более чем 340 выпускников четырёх губернаторских учебных заведений: кадетской школы полиции, кадетской школы МЧС, женской гимназии и многопрофильного лицея. Глава региона отметил особое значение даты 22 июня и обратился к молодым людям с напутствием.

«Вы вступаете во взрослую жизнь, именно вам предстоит писать историю России завтрашнего дня. То, каким станет наше общее будущее, зависит от ваших знаний, труда и гражданской позиции. Искренне рад, что своими делами и достижениями вы уже сегодня доказываете, что готовы стать достойной сменой. Мы со своей стороны продолжим делать все необходимое, чтобы для молодежи Кузбасса открывались новые возможности в профессиональной жизни, общественной сфере, науке и творчестве», — подчеркнул Илья Середюк

По традиции выпускники получили стипендии и памятные часы. Губернатор также выразил признательность педагогам Кузбасса.

В этом году 58 учащихся губернаторских образовательных учреждений претендуют на золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении». Кроме того, 18 человек были удостоены областного знака «Отличник Кузбасса», а 10 — серебряного знака.