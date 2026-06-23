Накануне в Кузбассе открылся окружной молодежный форум «Шерегеш», организованный платформой Росмолодежь.Форумы. Форум продлится до 25 июня и соберет 300 молодых людей из 52 регионов России и зарубежных стран.

На мероприятии будут работать модельная избирательная комиссия Кузбасса, площадка Дома научной коллаборации имени П.А. Чихачева с показом технологий 3D-печати, мобильный туристско-информационный центр и маркет молодых мастеров Кузбасса. Участники смогут принять участие в социально значимых инициативах. Одним из ключевых событий форума станет Хоровод дружбы народов, который объединит молодежь из разных регионов России и позволит познакомиться с культурным многообразием страны.

Форум проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», запущенного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба АПК.