Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится с 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. Это – удобная площадка для работодателей и соискателей: здесь компании могут подобрать сотрудников, а соискатели – найти работу. В одном месте участники могут пройти собеседования сразу в нескольких организациях, а работодатели – познакомиться с большим числом кандидатов и закрыть сразу несколько вакансий.

«Более 200 предприятий региона уже выразили желание принять участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства и предложат свыше 5 тысяч рабочих мест. Для соискателей будет доступен широкий спектр вакансий, в том числе для граждан с разным уровнем опыта, начинающих специалистов и людей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказывает директор Кадрового центра Кузбасса Галина Чайка.

В рамках ярмарки в регионе пройдут фестивали профессий, мастер-классы, тренинги, квизы, семейные и профориентационные мероприятия, будут работать женские и молодёжные клубы, площадки «Работа для СВОих».

Как отмечает МАКС-канал министерства труда и социальной защиты Кузбасса, участники ярмарки смогут получить консультации специалистов по разным вопросам, включая советы и рекомендации по самопрезентации, составлению резюме, получению дополнительного профессионального образования и другим.

Отметим, что всероссийская ярмарка трудоустройства проводится в рамках нацпроекта «Кадры». Она состоит из двух этапов: регионального и федерального. В региональном этапе, прошедшем в этом году 17 апреля, участвовали свыше 3,8 тысячи кузбассовцев. На 23 площадках 297 работодателей региона представили более 6,6 тысячи вакансий. Было трудоустроено 800 соискателей. В федеральном этапе в прошлом году на 23 площадках приняли участие более 3,6 тысячи человек, около 300 работодателей предложили свыше 6 тысяч вакансий. Каждого второго соискателя пригласили на работу.