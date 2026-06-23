В регионах присутствия металлургической компании подвели итоги грантового конкурса. Финансовую поддержку получат проекты из Новокузнецка, Гурьевского округа, Таштагола, Шерегеша, Каза, Нижнего Тагила и Качканара.

В 2026 году на конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» поступило 324 заявки. Экспертные советы отобрали 51 лучший проект. Финансирование направят на улучшение городской среды и благоустройство, развитие культуры, образования и спорта, поддержку волонтерства, помощь пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья, экологические инициативы, профориентацию. Общий бюджет на реализацию проектов в этом году превысит 21 млн рублей.

«Грантовый конкурс ЕВРАЗа «Город друзей — город идей!» давно перерос в мощное сообщество социальных проектировщиков — людей, которые хотят и умеют делать жизнь вокруг себя лучше. В этом сезоне мы снова увидели, как много искренних и полезных инициатив рождается в наших городах. Уверена, что новые проекты станут важной частью городской инфраструктуры и подарят жителям новые возможности для развития, спорта и творчества», — прокомментировала Мария Курносова, вице-президент ЕВРАЗа по корпоративным коммуникациям.

Среди победителей в Новокузнецке — заявка «Легенды стальных побед» Новокузнецкого театра кукол «Сказ». Она предполагает постановку городского спектакля‑променада о трудовых победах металлургов Новокузнецка. Маршрут пройдет по знаковым локациям Центрального района, местам, которые стали символами силы и традиций города.

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится с 2007 года. За это время компания поддержала свыше 550 социальных инициатив.