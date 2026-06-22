«22 июня 1941 года наша страна приняла на себя жесточайший удар фашисткой коалиции. В самой кровопролитной войне в истории человечества мы потеряли больше 26 миллионов жизней, каждая из этих потерь до сих пор отзывается болью в сердцах. Но наши деды и прадеды выстояли, единым фронтом разгромили нацизм, подарили миру право на жизнь и развитие», – сказал полномочный представитель.

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в Новосибирске возложил цветы к Вечному огню на Монументе Славы.