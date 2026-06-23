Очередной выездной приём межведомственной комиссии по координации социальной поддержки участников СВО и их близких прошёл в Новокузнецке. По обращению героев в ряде ситуаций будет организован летний отдых для детей, обеспечена квалифицированная психологическая помощь и сопровождение семей, где дети нуждаются в сложном медицинском вмешательстве. Все случаи находятся на личном контроле губернатора Кузбасса.

Большая помощь в решении бытовых вопросов ветеранов СВО – наличие личного автомобиля. После полученных травм защитникам Отечества часто необходим специализированный транспорт. Очередное вручение таких машин, оснащённых системами ручного управления, прошло на прошлой неделе. Губернатор Кузбасса Илья Середюк и руководитель филиала Фонда Ирина Иванова торжественно передали кемеровчанину Максиму Нестерову и жителю Междуреченска Вадиму Громкову ключи от автомобилей, которые помогут семьям героев стать более мобильными.

«Главная задача фонда – помочь героям в возвращении и адаптации к мирной жизни. Автомобили с ручным управлением являются техническими средствами реабилитации и социализации. Мы уже выдали более 550 таких машин и обязательно продолжим эту практику», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ещё один метод адаптации – вовлечение в мероприятия по физической и психологической реабилитации. Так, на прошлой неделе ветераны и члены их семей приняли участие в сплаве на катамаранах по реке Кия в Тяжинском муниципальном округе. Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов. А в Таштагольском районе на дайв-курорте «Темир» герои СВО попробовали себя в качестве дайверов.

Стоит отметить, что кузбасские ветераны СВО всё активнее проявляют себя в спорте, несмотря на полученные травмы. На днях Илья Середюк провёл встречу с кузбасскими паралимпийцами, которые завоевали медали на «Кубке Защитников Отечества» в Красноярске. Губернатор отметил, что в регионе действует комплексная система поддержки ветеранов, а задача по их вовлечению в спортивную жизнь находится на его личном контроле.

Большое внимание в Кузбассе уделяется патриотическому воспитанию молодёжи. Одну из недавних встреч со школьниками и студентами провёл ветеран СВО Андрей Савельев. В рамках Всероссийской просветительской акции «Служу Отечеству» командир зенитного ракетного дивизиона поделился историями со службы о верности долгу и ценности слаженности.

Важный вопрос – финансовая грамотность ветеранов и членов их семей. Фонд «Защитники Отечества», Министерство финансов Кузбасса, Отделение Кемерово Банка России и ГУ МВД провели масштабную встречу, где говорили о защите семей бойцов от интернет-аферистов. Доктор экономических наук Ирина Маслова, капитан полиции Анатолий Новосёлов и эксперт Банка России Александр Зотов разобрали реальные истории и провели практическую викторину. Полученные знания о финансовой гигиене помогут защититься от мошенников.

Ещё одна встреча губернатора прошла с дизайнерами, которые стали победителями и призёрами окружного этапа Международного конкурса адаптивной одежды «На крыльях». Из 46 заявок от жителей Кузбасса пятеро представителей региона пробились в финал. Работа мастеров по пошиву одежды для ветеранов СВО очень ценится в регионе, потому что их труд помогает героям легче интегрироваться в повседневную жизнь.

«Стержень нашей работы – 88 социальных координаторов, которые охватывают каждый муниципалитет области. Выстроенная Фондом экосистема соцподдержки позволяет нам мгновенно взаимодействовать с ведомствами, гарантируя, что ни один запрос не останется без ответа», – подчеркнула руководитель кузбасского филиала Фонда Ирина Иванова.

Особое внимание уделяют действующим военнослужащим с инвалидностью, а также участникам отражения агрессии на приграничных территориях, получившим инвалидность. Государственный фонд «Защитники Отечества» начнёт оказывать помощь этим категориям граждан в ближайшее время. По указу президента России Владимира Путина они смогут получать спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением и средства адаптации жилья. Также фонд обратит внимание на всех ветеранов локальных конфликтов с инвалидностью, вовлекая их в занятия адаптивным спортом.

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества».