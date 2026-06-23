В Кузбассе подвели итоги электронного голосования жителей по поводу территорий общего пользования, которые приведут в порядок в 2027 году. Благоустройство будет сделано в рамках федеральной инициативы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Проект реализуется по поручению главы государства Владимира Путина. Автором идеи выступила партия «Единая Россия», а соисполнителем выступает Министерство строительства России – проект стал одним из ключевых пунктов народной программы политического объединения.

«Более 314 тысяч кузбассовцев сделали свой выбор в голосовании. Именно их мнение определило 86 объектов из 149, которые будут благоустроены в 2027 году. Активность наших земляков показывает, что программа очень востребована, люди ждут позитивных изменений в своих городах и районах. Наша общая задача – сделать так, чтобы каждое новое пространство служило созданию комфортной среды, в которой приятно жить, работать и растить детей», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В этом году к голосованию присоединились 24 муниципальных образования. Каждый из них определил свои приоритетные площадки для будущих преображений. Самым популярным проектом в регионе стал второй этап реконструкции парка «Антошка» в Кемерове – его поддержали 11 693 участника опроса. В Новокузнецке максимальное число предпочтений (7 656) отдано аллее вдоль проспекта Авиаторов на участке от дома N 75 до N 107. Среди других городов отличились сквер Мартовского восстания в Ленинске-Кузнецком (6 858 голосов), сквер «Школьный» в Белове (6 843), пешеходная зона на улице Московской от дома 44 до пересечения с улицей Максименко, 10 в Юрге (6 152) и городской парк на улице Софьи Перовской в Анжеро-Судженске (3 228).

Что касается распределения объектов по муниципалитетам, то Кемерово и Новокузнецк получат по 13 обновленных пространств. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, Киселевском и Прокопьевском городских округах обновят по пять зон массового пребывания людей. Таштагольский и Междуреченский округа – по четыре. Еще три территории приведут в порядок в Гурьевском, Промышленновском и Прокопьевском муниципальных округах, а также в Анжеро-Судженске, Юрге и Белове. Два объекта выделены для Мысков, Березовского, Осинников, а также для Мариинского, Крапивинского, Кемеровского и Яшкинского районов. По одному проекту реализуют в Калтане, Тайге и Чебулинском округе.

Федеральная программа действует с 2017 года и зарекомендовала себя как действенный механизм обновления парков, скверов, набережных и других мест массового притяжения. За весь период работы проекта на территории Кузбасса уже приведено к современному виду свыше 600 таких объектов – и это число продолжит расти.