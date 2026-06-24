Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил выставку «Письма, побывавшие на фронте», которая проходит на площадке Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске.
В экспозиции представлены рисунки от детей из Мариуполя, письма из разных регионов России, адресованные героям Специальной военной операции, бережно хранившиеся ими, а также найденные в разрушенном блиндаже. Собирать экспонаты помогал музей города Шебекино Белгородской области. Открытие выставки приурочено к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
«Каждое письмо бойцам специальной военной операции – это напоминание о том, что они не одиноки, что за ними стоит весь народ, который поддерживает и ждет их возвращения домой, – сказал Анатолий Серышев. – В нашу цифровую эпоху, когда всё чаще люди общаются с помощью сообщений эти письма – это такая живая связь между людьми, в них вложены частички души. Поэтому от души хочу поблагодарить всех, кто пишет письма бойцам. Вы делаете большое дело, помогаете приближать Победу».