Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил выставку «Письма, побывавшие на фронте», которая проходит на площадке Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске.

В экспозиции представлены рисунки от детей из Мариуполя, письма из разных регионов России, адресованные героям Специальной военной операции, бережно хранившиеся ими, а также найденные в разрушенном блиндаже. Собирать экспонаты помогал музей города Шебекино Белгородской области. Открытие выставки приурочено к 85-летию начала Великой Отечественной войны.