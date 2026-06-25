Кемеровская область оказалась в тройке лидеров по активности использования «Пушкинской карты». Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Так, по итогам пяти месяцев 2026 года Кузбасс укрепил позиции в федеральном рейтинге программы «Пушкинская карта», заняв третье место среди субъектов РФ. Наш регион уступил только Чеченской Республике и Республике Северная Осетия — Алания.

На сегодняшний день карту оформили более 171 тысячи молодых кузбассовцев. В среднем каждый держатель воспользовался ею дважды, посетив кинопоказы, театральные постановки, концерты и выставки.

«Пушкинская карта» — по‑прежнему один из самых действенных способов познакомить молодежь с отечественной культурой. Благодаря ей ребята могут увидеть яркие театральные премьеры, посетить музейные выставки, послушать выступления лучших музыкальных коллективов. Благодаря карте становится больше таких возможностей у молодых жителей всех наших муниципалитетов. При этом интересные и самобытные артисты, музыканты, художники из городов и поселений Кузбасса получают благодарную аудиторию, которая для них так важна», — сказал Илья Середюк.

На данный момент, как отметили в правительстве региона, к программе подключены 94% организаций культуры Кузбасса — это один из самых высоких показателей по стране, что обеспечивает широкий выбор досуга для молодых людей в различных форматах.

Фото: Администрация правительства Кузбасса