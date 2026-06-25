На окружном молодежном образовательном форуме «Шерегеш» полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Кузбасса Илья Середюк встретились с участниками мероприятия.

Илья Середюк подчеркнул, что форум «Шерегеш» зарекомендовал себя как площадка для разработки инновационных организационных решений и технологических продуктов. Многие из этих проектов уже успешно внедрены в Кузбассе и других регионах России. В этом году на форуме рождаются новые идеи, направленные на развитие внутреннего туризма в стране.

«Форуму «Шерегеш» всего 4 года, он только начинает формировать свою историю. Несмотря на свою относительную молодость, он уже получал статус всероссийской площадки и во второй раз проводится в формате окружного форума. Это свидетельствует о создании особой деловой, творческой и дружеской атмосферы, привлекающей молодых людей в уникальное сибирское место — курорт Шерегеш», — сказал Анатолий Серышев.

Участники форума работают над созданием новых туристических продуктов, сервисов для путешественников, цифровых решений и маршрутов, которые сделают регионы Сибири более привлекательными для туристов.

«Первое стратегическое решение уже принято – здесь есть озеро, мы его используем для организации летнего туризма в Шерегеше. Это возможность повысить привлекательность курорта в летний период – особенно для семей с детьми, что особенно важно. Будем развивать прилегающую территорию, создавать другие возможности досуга, включая подогреваемые бассейны», – отметил Илья Середюк.

Форум проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», реализуемого по решению Президента Владимира Путина.

Фото: пресс-служба АПК.