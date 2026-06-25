27 июня по всей стране пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи. Молодёжные движения, общественные организации и ведущие российские компании представят свои проекты и программы с возможностями для молодых людей. Празднование пройдёт в единой концепции «Мечта. Гордость. Единство».

В тематических зонах фестиваля будут представлены достижения России в сферах науки, образования, технологий, культуры, творчества, предпринимательства и других. Площадки станут пространствами возможностей, где участники смогут познакомиться с молодёжными инициативами, общественными проектами и программами развития.

К всероссийскому празднованию присоединится и Кузбасс. Мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях региона, а центральной площадкой празднования станет Киселёвск – Молодёжная столица Кузбасса-2026.

Основные события развернутся на площади по адресу: г. Киселёвск, ул. Ленина, 30. Одной из площадок станет «Открытый микрофон», где каждый желающий сможет выразить слова благодарности человеку, который сыграл важную роль в его жизни. Записи участников войдут в общий видеопроект, посвящённый Дню молодёжи. Праздничная программа также состоится 28 июня в столице региона – Кемерове, где главной площадкой станет амфитеатр за Московской площадью.

Мероприятия в Кузбассе пройдут в рамках единой федеральной концепции и объединят молодёжь региона, представителей общественных организаций, образовательных учреждений и добровольческих объединений.