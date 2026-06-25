Ожидаем высокую активность

Работу заседателей модерировал председатель Общественного штаба, председатель Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса Владислав Овчинников. В самом начале встречи было сказано о том, что Штаб и Клуб действуют на постоянной основе, но в рамках нового электорального цикла, который начался 16 июня по указу Президента о старте избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва, это была первая встреча.

«ЦИК РФ приняла решение о проведении выборов в 2026 году в течение трёх дней – 18, 19 и 20 сентября. Выборы обещают быть интересными и конкурентными, ожидается высокий интерес избирателей. Участие в выборах смогут принять 17 партий и 11 из них без сбора подписей. Кроме выборов депутатов в Государственную Думу в 11 субъектах Российской Федерации выберут высших должностных лиц, в 39 субъектах выбирают законодательные собрания регионов, в 10 субъектах пройдут выборы в представительные органы в административные центры регионов. В Кузбассе кроме выборов в Госдуму России у нас пройдут дополнительные выборы депутатов законодательного собрания, выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Кемерове и Новокузнецке. Также у нас в регионе ещё в семи муниципалитетах будут выборы в представительные органы местного самоуправления. Всё это означает, что у нас на выборах будет высокая активность, в некоторых муниципалитетах люди получат на руки до семи бюллетеней», – рассказал Владислав Овчинников.

Сейчас в Кузбассе насчитывается 1 870 877 избирателей, выборы обеспечивают 46 территориальных и 1 505 участковых избирательных комиссий, из них 14 расположены в труднодоступных местах, а также 8 временных УИК – 7 в больницах и 1 в СИЗО.

По опросу ВЦИОМ в мае 2026 года среди россиян 65 % граждан собираются принять участие в предстоящих выборах, 78 % от числа опрошенных осведомлены о том, что выборы пройдут. Это говорит о том, что явка в регионах России должна быть высокой. Также эксперты оценивают эти цифры, как высокое доверие жителей страны к избирательной системе государства.

Институт наблюдателей

Большое внимание сегодня уделяется наблюдению за выборами и независимой оценке всего происходящего на избирательных участках. Обеспечение честности и прозрачности выборного процесса – прямой путь к повышению доверия институту выборов среди граждан. Система общественного наблюдения активно развивается с 2021 года. Так в прошлом году на избирательных участках страны работали 150 тысяч наблюдателей, в их числе общественные наблюдатели, которые осуществляют независимый контроль, а также наблюдатели от кандидатов и партий. Для обучения последних общественный штаб по наблюдению за ходом выборов в Кузбассе в очередной раз подписал соглашения с парламентскими партиями, чтобы все оценивали ход выборов с одной позиции – с точки зрения закона.

«Все общественные наблюдатели обязательно проходят обучение по программе независимого общественного мониторинга. Доброй традицией стало подписание соглашений и обучение не только будущих общественных наблюдателей, но и наблюдателей от других субъектов назначения. Это помогает оценивать ход выборов с единых позиций, изучать нормативно-правовую основу, способы верификации, фиксации и реагирования на возможные нештатные ситуации. В Кузбассе мы планируем обучить более 4 000 человек. Старт обучения будет дан 7 июля. В первом потоке мы обучим более 600 будущих наблюдателей в городе Кемерово. Часть экспертов и членов Штаба также прошли обучение и будут выступать преподавателями на этих обучающих семинарах», – добавил Владислав Овчинников.

В региональный общественный штаб наблюдения за ходом выборов и клуб экспертов входят опытные специалисты – юристы, журналисты, представители общественных организаций, политологи, социологи. Также в эту команду активно вовлекаются наблюдатели из числа молодёжи.

«Мы, как эксперты, заинтересованы в качественной подготовке наблюдателей на избирательных участках. Ещё 10 лет назад среди них в основном были взрослые люди, теперь же это молодёжь, причём самая активная её часть, которым не безразлично, что происходит. Они хотят ясности, открытости, гласности. Им интересно видеть все избирательные процессы изнутри, и они хотят этим делиться. Потому то наша основная задача сейчас – показать молодым людям что происходит на избирательных участках, какие есть риски, нарушения, влияющие на избирательные процессы или только создающие информационный шум, как работать с фейками и ИТ-технологиями. Мы обучим наших наблюдателей выходить из сложных ситуаций, чтобы работа на избирательном участке была удобна, открыта и понятна всем участникам выборного процесса», – отметила эксперт клуба, директор АНО «Школа 21. Кузбасс» Вероника Трихина.

О ходе выборов общественные наблюдатели расскажут в социальных сетях, а также наполнят карту сообщений независимого общественного мониторинга. Все избирательные участки Кузбасса будут оборудованы системой видеонаблюдения и видеорегистрацией. Традиционно в регионе будет открыт центр общественного наблюдения с телевизионной панелью для обеспечения контроля.

Электоральная грамотность

В заседании принял участие сопредседатель Ассоциации «Независимый Общественный мониторинг», член Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации Александр Брод. Он отметил растущую активность общественного штаба по наблюдению за выборами в Кузбассе, чему способствует подключение новых форм работы с наблюдателями и избирателями.

«Ассоциация приветствует открытие Центра избирательного права на базе КемГУ в прошлом году. Теперь у нас в разработке находится новый проект – открытие специального курса дополнительного образования для будущих журналистов под рабочим названием «Электоральная журналистика». Мы считаем, что журналистам очень важно знать основы избирательного законодательства, чтобы они могли грамотно и объективно освещать все стадии избирательного процесса и участвовать в ходе правового просвещения избирателей», – сказал Александр Брод.

Презентовать новый учебный курс коллектив КемГУ, где готовят журналистов уже около 40 лет, планирует в начале нового учебного года. Пока проект находится в разработке.

«Журналисты, блогеры, представители СМИ и все желающие смогут изучить основы избирательного права, особенности освещения избирательных кампаний, информационной гигиены и работы в социальных сетях, противодействия фейкам и дезинформации. Этот курс важен, потому что не всегда работники медиа знают особенности избирательного права, не всегда знакомы с инструментарием работы с политическими партиями. Технических, правовых и содержательных нюансов много, поэтому мы думаем, что курс будет востребован», – пояснил член общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса, заведующий кафедрой журналистики КемГУ Артур Чепкасов.

Участники собрания отметили, что нынешние выборы пройдут в особенно непростой обстановке, так как сегодня ужесточилась информационная война, возросло влияние новых технологий на общество, обостряется террористическая угроза и повышается тревожность в обществе. При этом ЦИК продолжает делать всё возможное, чтобы выборы прошли удобно и безопасно для всех граждан, в том числе для жителей исторических территорий, которые сравнительно недавно вернулись в состав России. Организуется досрочное и надомное голосование, а также дистанционное электронное голосование.

Как подчёркивают представители общественного штаба, их главная задача – обеспечить прозрачность и законность выборов, чтобы у людей было абсолютное доверие к их результатам.

Фото предоставлены пресс-службой КемГУ.