Ход экологической модернизации на Новокузнецком алюминиевом заводе оценил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Он побывал на предприятии совместно с представителями городских и областных властей, Росприроднадзора. Напомним, что согласно указу Президента страны, в рамках реализации нацпроекта «Чистый воздух» к концу текущего года снижение выбросов в городах-участниках должно составить не менее 20 % от уровня 2017 года.

Реклама. АО «РУСАЛ» Новокузнецкий алюминиевый завод. ИНН: 4221000535 Erid: 2VtzqwTHMdB