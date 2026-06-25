Имя Александра Бессмертных хорошо известно не только в Кузбассе, но и далеко за его пределами. Его путь на международной арене начался в 2009 году с дебюта на Кубке мира, где он сразу завоевал серебряную награду в эстафете. В дальнейшем спортсмен стабильно демонстрировал высокие результаты как на всероссийских стартах, так и на соревнованиях мирового уровня. Ключевым событием в его карьере стала Олимпиада в Сочи в 2014 году: Александр финишировал вторым в эстафете, однако МОК принял решение о его дисквалификации за допинговое нарушение. Впоследствии Спортивный арбитражный суд полностью отменил это решение, восстановив все спортивные результаты атлета.

Свое выступление он начал с того, что раздал слушателям свои награды. Медали чемпионатов мира и Олимпийских игр переходили из рук в руки.

«В жизни много чего можно добиться. Из точки А в точку Б можно прийти разными способами. Спорт — один из них. Помните: никто не рождается победителем», — подчеркнул спортсмен.

Александр Бессмертных рассказал, что его папа занимался лыжами, был тренером. И он, чтобы дома не сидеть, уже в пять-шесть лет ходил с ним на тренировки. Так он попал в спортивную секцию и в конечном счете предопределило его будущее.

«Спортсмены отличаются от других людей. Когда обычный человек дважды ошибается, он говорит: «Это невозможно». Спортсмен ищет вариант решения. С детства в голове зашито: ты должен закончить то, что начал», — пояснил лектор.

Чемпион признается: в спорте бывают моменты, когда удача складывается в пазл сама собой, вопреки ожиданиям. У него таких переломных стартов в карьере было немало — и каждый раз, когда жизнь ставила всё на кон, он выигрывал.

Впервые это случилось в 2007 году на первенстве России среди молодежи в Тобольске.

«У меня, помню, на фотографии ботинки рваные — я их заматывал лейкопластырем, чтобы снег в носки не попадал. Мы бежим друг за другом через 30 секунд, и у меня номер в первых позициях. Погодные условия сложились так, что в начале лыжня была ледяной — лыжи ехали лучше, — делится Александр. — И я эту гонку выигрываю. Никому неизвестный парень из Березовского — и вдруг побеждаю на первенстве России. Меня замечает тренер. Он собирал молодых спортсменов со всей страны, чтобы готовить их к Олимпийским играм. И в 2008 году я впервые уезжаю тренироваться за пределы своей области», – рассказывает Александр Бессмертных.

Однако его путь к успеху никогда не был прямым. Спикер честно рассказал о неудачах: о запрете на участие в Олимпийских играх 2018 года, когда международные инстанции просто не выписали приглашение.

«Ты занимаешься этим всю жизнь, и тебе говорят: «Все, тебе этим больше нельзя заниматься». Это паническое состояние. Но это тоже часть спорта — умение пережить удар», — поделился он эмоциями Александр.

Спортсмен рассказал, что недавно нашел свой спортивный дневник, который вёл в начале пути. Обычно там фиксируют пульс, объем тренировок, самочувствие — чтобы потом анализировать эту историю.

«У меня эти дневники лежали двадцать лет. И вот в районе, наверное, 18 лет мне было, мне давали опросник, где надо было написать, как ты видишь свою жизнь. И я написал цель, которая тогда казалась несбыточной: прожить жизнь так, чтобы о тебе помнили и ты вписал свою фамилию в историю. Я это писал, не понимая вообще, буду ли я на Олимпийских играх, на чемпионатах мира или вообще как-то мое имя увековечится. Но вот эти мысли — они как-то спроецировали дальнейшую судьбу», — сказал Александр Бессмертных.

Сегодня он не только вписал своё имя в историю спорта, но и создал в Кемерове собственный спортивный клуб, где обучает взрослых людей кататься на лыжах.

Завершая встречу, лектор дал совет слушателям совет: не бояться пробовать разные виды спорта.

«Вам повезло — сейчас доступно невероятное количество секций. Если не понравилось плавание, попробуйте теннис, единоборства. Сравнивая, вы найдёте свое. Спорт — это не только про медали, это про умение жить, быть здоровым и добиваться целей. И помните: как бы быстро ни летело время, у вас всегда есть выбор — двигаться вперед или стоять на месте», – утверждает призер Олимпиады.

27 июня по всей стране выступления лекторов Российского общества «Знание». Они станут частью Всероссийского фестиваля «День молодежи» в единой концепции «Мечта. Гордость. Единство».

Кроме того, просветительская организация подготовила тематическую лекцию «Будущее создается сегодня: твои возможности в России». Она поможет молодым людям узнать о перспективах для самореализации в современной России, а также получить мотивацию к постановке конкретных целей и совершению первого шага на пути к их достижениям.

Узнать программу фестиваля «День молодёжи» в своём регионе и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте Деньмолодежи.рф или в чат-боте в мессенджере Макс: https://max.ru/youthday_bot.

Организатором фестиваля выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Стратегическим партнером мероприятия – Российское общество «Знание».