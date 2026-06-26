В Кемеровской области в 2026 году по нацпроекту «Семья» будут капитально отремонтированы пять детских садов.

Обновление дошкольных учреждений идет в Новокузнецке, Кемерове, Гурьевске, Юрге и Промышленновском округе. Работы организованы по нацпроекту «Семья», который реализуется по решению Президента Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия».

«В этом году обновляем и переоснащаем пять детских садов. Сделаем их более комфортными, безопасными и привлекательными для детей. Здания приведем в соответствие современным стандартам. На следующий год запланирован ремонт еще семи детских садов в Анжеро-Судженске, Кемерове, Калтане, Междуреченске, а также в Ленинск-Кузнецком районе — в том числе в поселках Демьяновка и Восходящий, селе Подгорное. Для нас важно, чтобы перемены к лучшему люди чувствовали в каждом городе и поселке Кузбасса», — рассказал губернатор Илья Середюк.

Работы на объектах, которые планируется отремонтировать в нынешнем году, активно ведутся. Так, детский сад «Звездочка» в Гурьевске запустят в эксплуатацию к 1 сентября. Сейчас готовность объекта составляет 87%. Открытие детского сада № 202 в Кемерове запланировано на 1 декабря. Детский сад «Тополек» в Юрге будет сдан в эксплуатацию в ноябре текущего года. В Новокузнецком саду №272 сейчас проводят работы по гидроизоляции фундаментов, замене окон, устройству фасада, монтажу сетей энергоснабжения и отопления. Плотниковский детский сад «Теремок» в Промышленновском округе готов на 38%. Работы также ведутся в Бачатском детсаду № 58. Подрядчику предстоит полностью обновить систему теплоснабжения и заменить электропроводку на первом этаже.

Фото: Илья Середюк/МАКС