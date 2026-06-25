В Калтане на финишную прямую вышли работы по строительству средней школы №1 на тысячу учащихся. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения юных кузбассовцев — принципиально важная задача для всей социальной политики региона. Новая школа в Калтане — это не просто стены и парты, а современная среда, которая поможет в целом повысить стандарты качества обучения наших детей. Будем и дальше создавать лучшие условия для того, чтобы ребята могли получать новые знания, развиваться физически и творчески», — отметил Илья Середюк.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 83%. Сейчас завершается устройство фасада, монтаж инженерных систем, отделка внутренних помещений и входных зон.

Параллельно подрядчик приступил к заключительному этапу благоустройства прилегающей территории.

Как уточнили в администрации правительства Кузбасса, в новой школе появятся два бассейна, три спортивных зала, актовый зал на 695 мест с современным звуковым и световым оборудованием, а также двухэтажная библиотека.

Кабинеты физики, химии и биологии будут оснащены цифровыми лабораториями и интерактивными ЖК-панелями. Для юных исследователей оборудуют зоны гидропоники и аэропоники, кабинеты робототехники, а также лабораторию моделирования и прототипирования.

Фото: Илья Середюк/МАКС