В Кузбассе активно продолжаются работы по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина.

В частности, подрядчик продолжает капитальный ремонт магистрального водопровода от Малосалаирского водозабора до Гурьевска в Гурьевском муниципальном округе. Готовность работ по объекту составляет 67%.

«Уже уложено более 10 км новых водопроводных труб из общего объема в 16 км. Параллельно ведутся работы по разработке и складированию растительного слоя грунта, устройству траншей под укладку труб. Специалисты выполняют сварку труб в плети с последующей укладкой в подготовленные траншеи и обратной засыпкой грунта. Активно идет монтаж железобетонных колодцев – на данный момент смонтировано уже более 45», – рассказали в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

Завершение всех работ и ввод объекта в эксплуатацию запланировано на 2027 год. После запуска обновленного водовода качественная питьевая вода стабильно будет поступать более чем 15 тысячам жителей Гурьевска, которые запитаны от Малосалаирского водозабора.

«Обновление коммунальной инфраструктуры — важный приоритет для нас. И в крупных городах, и в небольших поселках люди должны получать надежное теплоснабжение, чистую воду», – отметил губернатор Илья Середюк.

Всего в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуется 14 мероприятий по ремонту коммунальных объектов в семи муниципалитетах.

Фото: министерство ЖК и ДК Кузбасса.