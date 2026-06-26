В Кемеровской области продолжается реализация программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива». В 2026 году планируется реализовать не менее 50 проектов, предложенных жителями. Больше всего – в Тисульском, Прокопьевском, Крапивинском, Гурьевском и Новокузнецком муниципальных округах.

Большинство проектов предусматривают создание современных спортивных и детских площадок, благоустройство зон отдыха, ремонт социально значимых объектов и обновление памятных мест.

«Благодаря проекту «Твой Кузбасс — твоя инициатива» сами жители получают возможность определять, каким станет облик их городов и поселков. Люди не только выбирают объекты, но и вносят свой вклад в софинансирование, контролируют качество выполнения работ. Такой подход доказывает свою эффективность — Кузбасс уже входит в десятку лучших регионов России по развитию инициативного бюджетирования», — отметил Илья Середюк.

Фото: Илья Середюк/МАКС