В Кемеровской области успешно протестирован сервис координации добровольцев для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кузбасс стал пилотным регионом по тестированию подобного сервиса.

Во время тренировки специалисты полностью отработали механизмы привлечения зарегистрированных и незарегистрированных волонтеров через цифровые каналы.

Как рассказали в администрации правительства региона, были оперативно развернуты пункты сбора, организовано распределение добровольцев по конкретным задачам, а также отлажен процесс сбора и выдачи гуманитарной помощи через Единый портал Госуслуг.

«Чтобы в критический момент обеспечить эффективную работу по спасению людей и ликвидации последствий стихийного бедствия, нужно, чтобы слаженность действий всех служб была отработана заранее. В ходе испытаний мы увидели, насколько помогают в организации такой работы цифровые инструменты – они в разы повышают скорость доставки помощи туда, где она необходима. Не менее важно, что показали высокую активность наши добровольцы. Внедрение сервиса упростит взаимодействие профессиональных спасателей и волонтеров, сделает их совместную работу более слаженной и результативной», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Отметим, что всего в мероприятиях были задействованы 288 человек и 93 единицы техники.

Фото: Илья Середюк/МАКС