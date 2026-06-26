В 2026 году в Кузбассе пройдет 17 избирательных кампаний, голосовать будет весь регион, поскольку основная кампания – это выборы депутатов в Госдуму Федерального собрания РФ девятого созыва. Подробнее об этом рассказала на прошедшей пресс-конференции председатель избирательной комиссии Кузбасса Кристина Демидова.

Выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября.

Кого выбираем?

В Кузбассе состоятся дополнительные выборы депутатов законодательного собрания Кемеровской области по одномандатному округу №5. В этих выборах примут участие жители Кемеровского округа, Березовского, Кедровки, Промышленновского и Рудничного района Кемерова.

Также в некоторых территориях пройдут выборы в органы местного самоуправления. Основные – выборы депутатов Кемеровского городского совета народных депутатов, планируется заместить 35 мандатов, Новокузнецкого городского совета народных депутатов – также 35 мандатов. Основные выборы представительных органов пройдут в Анжеро-Судженском, Калтанском, Тайгинском, Беловском, Мариинском и Тисульском округах. Дополнительные выборы пройдут в Ижморском, Ленинск-Кузнецком, Мысковском, Юргинском, Таштагольском, Киселевском и Прокопьевском округах.

Всего к замещению по результатам всех избирательных компаний предстоит заместить 188 депутатских мандатов, в том числе в рамках федеральной избирательной компании.

Партийное участие в федеральных выборах принимают 17 партий: «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко», «Партия прогресса», «Партия возрождения России», «Казачья партия Российской Федерации», «Демократическая партия России», ЛДПР, «ЗЕЛЕНЫЕ», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливая Россия», «Коммунисты России», «Новые люди», «Партия за справедливость!», «Партия прямой демократии».

В региональных и местных избирательных кампаниях участвуют 13 политических партий.

Где можно проголосовать?

В Кемеровской области будут работать 46 территориальных избирательных комиссий и 1 505 – участковых избирательных комиссий. Работать в них будут порядка 16 000 человек.

«На сегодняшний момент все территориальные избирательные комиссии сформированы в полном составе. Количество участковых избирательных комиссий определено, оно останется неизменным до подведения итогов голосования», – отметила Кристина Демидова.

Большинство УИКов будут, как и прежде, располагаться в учреждениях бюджетной сферы – образовательных, учреждениях культуры, административных зданиях, вузах и сузах, а также в больницах. В особых случаях проголосовать можно будет на дому. Для этого необходимо подать заявление в избирательную комиссию и сообщить о причине, она должна быть уважительной.

Кузбассовцы также смогут воспользоваться функцией «Мобильный избиратель». Если в дни голосования человек будет находиться не по месту прописки, есть возможность выбрать другой избирательный пункт для голосования.

Для отдаленных территорий с 30 августа начнется досрочное голосование. В Кузбассе 14 таких населенных пунктов, в которых проживает порядка 2 000 человек.

Проинформируют всех

С 30 августа по 13 сентября пройдет адресное информирование избирателей – «Информ УИК». По данным на 1 января 2026 года в регионе находится 1 870 677 избирателей. 1 июля эта цифра будет актуализирована.

«Безусловные плюсы этого проекта – это повышение информированности наших избирателей, поскольку личное общение действенно влияет. Кроме того, мы актуализируем данные о тех избирателях, которые находятся по своим адресам. В целом, начиная с 2024 года, по результатам анализа мы видим повышение явки за счет того, что мы дошли до каждого», – добавила Кристина Демидова.

Безопасность и прозрачность

По словам председателя областного избиркома, все избирательные комиссии оснащены системами видеонаблюдения и видеорегистрации. Также будет работать центр общественного наблюдения, куда любой желающий свободно сможет прийти в дни голосования и посмотреть за ходом выборов.

Для безопасности на каждом участке будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Вместе с членами избирательных комиссий пройдут учения и отработки различных ситуаций.

Фото: Анна Сивохина.