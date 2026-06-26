В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года жители Кузбасса изберут 188 депутатов различного уровня. В голосовании смогут принять участие почти 1,9 млн избирателей. Организацию и проведение выборов обеспечат 46 территориальных избирательных комиссий и 1 505 участковых избирательных комиссий. Рассматривается необходимость образования избирательных участков в местах временного пребывания – в том числе в больницах.

«Предстоящие выборы станут важным событием в жизни региона. Нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы, регионального парламента и органов местного самоуправления – результаты волеизъявления граждан напрямую повлияют на развитие Кузбасса в ближайшие пять лет. Мы обязаны обеспечить максимально комфортные и прозрачные условия участия в голосовании для жителей каждого муниципалитета, а также строгое соблюдение законности и объективности всех избирательных процедур», — отметил Илья Середюк.

Жителям Кузбасса предстоит проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Также пройдет региональная кампания по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Кемеровской области — Кузбасса по одномандатному избирательному округу № 5.

Состоятся также 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Жители выберут новые составы советов депутатов в Кемеровском, Новокузнецком, Анжеро-Судженском, Калтанском, Тайгинском городских округах, а также Беловском, Мариинском и Тисульском муниципальных округах. Дополнительные выборы депутатов местных советов запланированы в семи муниципальных образованиях: Киселевском, Прокопьевском, Мысковском, Юргинском городских округах, Ижморском, Ленинск-Кузнецком и Таштагольском муниципальных округах. В федеральной кампании смогут принять участие 17 политических партий, в региональных и местных — 13 реготделений политических партий, зарегистрированных на территории Кузбасса.

«С 20 августа по 13 сентября в Кузбассе пройдет проект «ИнформУИК». Представители участковых избирательных комиссий будут совершать подомовой обход и рассказывать избирателям о выборах, кандидатах и порядке голосования. При необходимости жители региона смогут воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать не по адресу регистрации, а по месту фактического пребывания. Подать заявление можно будет с 3 августа по 14 сентября 2026 года», — подчеркнула председатель Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса Светлана Демидова.

Досрочное голосование в Кузбассе будет организовано только для жителей 14 населенных пунктов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях. Это порядка 2 тысяч избирателей. Добираться до них будут на автомобилях повышенной проходимости, лодках и лошадях. В дни выборов голосование на дому будет доступно для тех, кто не может посетить участок по объективным причинам — в связи с болезнью, инвалидностью или необходимостью ухода за другим человеком.

Для обеспечения легитимности и прозрачности выборов все избирательные участки Кузбасса будут оснащены видеонаблюдением или видеофиксацией. На участках также будут находиться наблюдатели от политических партий и Общественной палаты. Большое внимание будет уделено обеспечению безопасности при проведении выборов. На участках в дни голосования будут работать сотрудники МВД и МЧС.