Сегодня, 27 июня, в Кузбассе, как и во все стране, отмечается День молодежи. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк обратился к жителям с поздравлением.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем молодежи – праздником активной, энергичной и целеустремленной части нашего общества!

Уже сегодня молодые жители Кузбасса вносят весомый вклад в развитие нашего региона. Среди них – волонтеры, чья ответственность и неравнодушие заслуживают искреннего уважения. Особое место в молодежном движении занимают студенческие отряды – настоящая школа командной работы. Наши ребята участвуют в реализации масштабных проектов, получают первый трудовой опыт в строительстве, образовании, здравоохранении и сфере гостеприимства.

В регионе создаются новые возможности для самореализации молодых людей, построения успешной карьеры, формирования крепкой семьи. Мы ежегодно модернизируем инфраструктуру вузов, колледжей и техникумов, строится школа цифровых технологий «Школа 21» – будущая кузница кадров для IT-отрасли. Благодаря федеральной программе «Регион для молодых» в поселениях Кузбасса открываются современные молодежные пространства для творчества, обучения и общения.

Отличным подспорьем для инициативной молодежи стал конкурс Росмолодежь.Гранты. Он помогает нашим ребятам реализовать в жизнь смелые планы по созданию образовательных, добровольческих, патриотических проектов.

На днях завершил работу Молодежный форум «Шерегеш», который объединил более 300 талантливых молодых людей из разных уголков страны для разработки инициатив в сфере туризма, цифровых технологий, медиа и креативных индустрий. Уверен, многие идеи, рожденные на форуме, найдут практическое применение у нас в Кузбассе.

Мы продолжим всесторонне поддерживать активность нашей молодежи, будем и дальше создавать условия для того, чтобы каждый молодой человек мог найти свой путь к успеху здесь, в Кузбассе.

Желаю вдохновения, крепкого здоровья и сил для покорения новых вершин!