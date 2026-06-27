Ученица школы №19 Эльмира Утарбаева набрала 300 баллов на единому государственному экзамену. Такой результат в Кузбассе получен впервые за шесть лет.

«Наивысший балл Эльмира получила сразу по трем предметам — русскому языку, химии и биологии. Она целенаправленно шла к этой победе – несколько лет углубленно изучала естественно-научные предметы, становилась призером олимпиад. Отдельно радует, что наша выпускница планирует связать свое будущее с медициной. Благодарю за труд коллектив школы. А Эльмире желаю исполнить свою мечту и стать прекрасным врачом», – написал Илья Середюк.

Свою дальнейшую судьбу Эльмира Утарбаева решила связать с медициной.

«Дорогие выпускники! Я желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы вы поступили туда, куда хотели и, несмотря ни на что, шли к своей мечте», – сказала 300-балльница.

Фото: Илья Середюк/МАКС