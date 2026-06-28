Губернатор Кузбасса Илья Середюк возглавил региональную группу партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года.



В Москве состоялся XXIII Съезд партии «Единая Россия». Главным вопросом повестки стало утверждение списка кандидатов, которые представят партию на осенних выборах в Государственную Думу.



К собравшимся обратился президент России Владимир Путин. Он отметил, что съезд проходит в непростое время: сегодня Россия испытывает беспрецедентное давление со стороны западных стран. Однако страна сохраняет устойчивость и последовательность в достижении целей и выполнении социальных обязательств.

«Конечно же, решим задачи внутреннего развития, прежде всего в области демографии, сбережения наших традиционных ценностей, повышения качества и уровня жизни во всех регионах нашей огромной страны. Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые, современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России», – отметил в своем выступлении Президент Владимир Путин.

Решение большинства задач во многом будем зависеть от работы законодателей, которые войдут в новый созыв федерального Парламента. А основой социального развития страны станет реализация новой Народной программы «Единой России». Для Кузбасса реализация программы, как и других стратегических документов федерального уровня, уже стала ключевым по значимости ресурсом развития, отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Впереди важная пора. Кузбасс всегда поддерживал Президента, всегда ориентировался на добрые, созидательные дела. И в предстоящий период, Кузбасс покажет весомые результаты и курс на развитие. Мы уже многого добились благодаря поддержке федерального центра – в вопросах строительства и модернизации школ и детсадов, обновления дорожной сети и инженерных коммуникаций, в целом роста качества жизни в регионе. Теперь важно сохранить преемственность и стабильность курса, чтобы и в будущем Кузбасс работал в такой же результативной связке с органами власти общероссийского уровня», – подчеркнул глава региона.

В работе съезда партии приняли участие представители кузбасского регионального отделения «Единой России», в том числе член Президиума Генерального совета Алексей Синицын, член Генерального совета Вероника Власова, член Генерального совета партии, Председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин.

Кузбасс на съезде партии представили победители предварительного голосования «Единой России»: член Президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, Дмитрий Тулеев и ветеран СВО Алексей Савин. Все они вошли вместе с Ильей Середюком в партийный список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму. Также в предвыборный список включены сенатор Надежда Ильина и депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Владимир Роккель.



На выборах по одномандатным округам, расположенным в Кузбассе, партия выдвинет четырех кандидатов. Так, по Кемеровскому одномандатному округу №102 выдвинут Антон Горелкин, по Прокопьевскому одномандатному округу №103 Вячеслав Петров, по Заводскому одномандатному округу №104 Павел Федяев, по Новокузнецкому одномандатному округу №105 Олег Матвейчев.



Все кандидаты-одномандатники также являются победителями предварительного голосования, которое ранее провела «Единая Россия».

Отметим, что выборы в Государственную думу РФ IX созыва пройдут в Единый день голосования с 18 по 20 сентября 2026 года. Жителям страны предстоит избрать 450 депутатов: 225 человек по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. Партия «Единая Россия» намерена в августе провести второй этап предвыборного съезда – на нем будет представлена новая версия Народной программы партии.