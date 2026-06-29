Анатолий Серышев проверил, как организован детский отдых в одном из лагерей Новосибирской области. Он побывал в оздоровительном лагере «Красная горка», который работает с 1949 года и ежегодно принимает школьников в возрасте от 7 до 17 лет.

По госпрограмме «Развитие образования» в прошлом году в лагере установили модульный жилой корпус, появились и современный медицинский пункт, и просторная столовая на 320 мест. В «Красной горке» организовано пять летних смен, и здесь отдохнут более 1,3 тыс. ребят, в том числе дети в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, юные спортсмены и одаренные дети.

Анатолий Серышев после общения с детьми и вожатыми высоко оценил уровень организации работы лагеря и подчеркнул важность вовлечения детей в познавательные программы, в частности в те, что соответствуют тематике года. Напомним, 2026-й по инициативе президента объявлен Годом единства народов России.

В целом за это лето в Сибирском федеральном округе активно провести каникулы смогут почти 844 тысячи детей. Для них работают более 6 тысяч организаций. Кружки, экскурсии и походы организуют для 1,6 миллиона школьников.

В пресс-службе Правительства Кузбасса напомнили, что по итогам 2025 года Кемеровскую область признали лучшим регионом в Сибири по качеству, организации и безопасности детского летнего отдыха. Ежегодно реализуемая единая концепция «Кузбасское лето» объединяет образование, туризм, культуру, спорт и молодежную политику. В программах лагерей всегда включены научно-образовательные, патриотические, спортивные, туристические мероприятия. Кроме того, регион ведет системную работу по улучшению инфраструктуры. Кузбасс получил федеральное субсидирование на возведение модульных корпусов для детского отдыха. Два таких уже действуют в Кемерове в центре активного отдыха «Пламя». В Киселевске капитально отремонтирован пищеблок в лагере «Спутник». А до 2027 года по федеральной программе отремонтируют еще два пищеблока и построят два корпуса в центре «Авангард» в Белове.