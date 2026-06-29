Александр Шевчук после возвращения со специальной военной операции стал участником программы «Свои Герои. КуZбасс» при содействии кузбасского филиала фонда «Защитники Отечества», а также возглавил местное отделение Кузбасского союза ветеранов СВО и выдвинул свою кандидатуру в депутаты Горсовета.

Родился Александр в Томске, а вырос в Тайге. После окончания школы поступил в Тайгинский институт железнодорожного транспорта, а затем с 2011 года работал старшим слесарем в вагонном ремонтном депо. В 2022-ом был мобилизован для участия в СВО.

«Подготовка была непродолжительной, около 10 дней, затем боевое слаживание и формирование штурмовой группы. Наш боевой путь прошел через Бахмутское направление, а в марте 2023-го нас перекинули на Северское. 14 июня 2023 года я получил тяжелое осколочное ранение. Была череда госпиталей, год восстановления. В июле 2024-го меня уволили из Вооруженных сил в запас по состоянию здоровья», — рассказывает Александр.

Ветеран награжден медалью «За отвагу» и медалью Николая Масалова.

Вернулся Шевчук на железную дорогу уже в другой должности. При содействии Фонда «Защитники Отечества» он был трудоустроен в сервисное локомотивное депо «Тайга» (компания «СТМ Сервис») и сегодня работает слесарем по ремонту механического оборудования и бригадиром.

«Заново переучиваться жить не пришлось — руки-ноги на месте, голова работает. Единственное, произошла смена трудовой деятельности: вместо вагонов теперь электровозы. Узлов и деталей много, но на работе ребята-товарищи меня натаскали, научили. Уже два года тружусь, осваиваюсь», — говорит Александр.

А в свободное время любимые занятия ветерана – рыбалка и поездки на природу.

С июля 2023 года Александра сопровождают координаторы Фонда «Защитники Отечества». Он пользуется мерами социальной поддержки федерального и регионального уровня, ему предоставлен слуховой аппарат. И теперь он возглавляет отделение Кузбасского союза ветеранов СВО в Тайге.

«Мы оказываем помощь вернувшимся ветеранам, кто сам себе помочь не может, — маломобильным нашим товарищам. Поддерживаем семьи погибших бойцов и семьи тех, кто сейчас на передовой. Собираем посылки, отправляем на линию боевого соприкосновения самое необходимое. Активно занимаемся волонтерской и общественной работой», – отмечает Александр.

Кроме того, он стал и участником программы «Свои Герои. КуZбасс», где прошел обучение по программе адаптации, изучил устройство государственной и муниципальной власти.

«Для меня в программе все оказалось абсолютно новым. Я узнал, как устроена политическая система страны, Кузбасса, моего муниципалитета. Как все завязано, чем занимаются наши руководители. Наставники помогли мне посмотреть на мирную жизнь под другим углом. Я даже раньше подумать не мог, что окажусь в такой сфере, но сейчас понимаю: надо стремиться, надо развиваться», — рассказывает Александр.

К тому же теперь он баллотируется в депутаты Тайгинского Горсовета.