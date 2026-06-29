Сергей Крюков из Прокопьевска 21 год проработал в частных охранных предприятиях.

Как только началась специальная военная операция, не раздумывая, подписал контракт с Минобороны. В декабре 2022 года получил тяжелое ранение, а после реабилитации вернулся к мирной жизни.

Сейчас он ведет уроки мужества при поддержке регионального филиала фонда «Защитники Отечества», участвует в патриотических мероприятиях, проходит региональную программу «СВОи Герои. КуZбасс».

«Когда объявили о начале программы «СВОи Герои. КуZбасс», я сразу подал заявку. По всем критериям прошел отбор. Буду стараться и дальше помогать людям, потому что я понял – это мое. Для меня быть героем – это оставаться человеком», – сказал Сергей Крюков.

Сегодня Сергей — заместитель начальника отдела по вопросам благоустройства Сафоновского территориального отдела МКУ «Территориальное управление Прокопьевского муниципального округа».