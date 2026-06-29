В прокопьевской школе №54 открыли «Парту Героя» в память об участнике специальной военной операции Сергее Реше. Почётное право сидеть за ней получат лучшие ученики, а сама парта станет напоминанием о мужестве и верности долгу. Подробности – далее в сюжете.

Сергей Реш окончил школу в 1985 году. После получения профессии машиниста экскаватора освоил ещё одну специальность в школе ДОСААФ, а затем посвятил себя службе в органах внутренних дел, где работал водителем в подразделении по контролю за оборотом запрещенных веществ. На церемонию открытия «Парты Героя» пришли супруга и дочь Сергея Валерьевича.

В зону специальной военной операции Сергей Реш отправился добровольцем. За девять месяцев службы он четыре раза получал ранения, проходил лечение и вновь возвращался к выполнению боевых задач. За проявленное мужество и самоотверженность был отмечен благодарностью командования. В сентябре 2025 года Сергей Валерьевич погиб при выполнении боевого задания в районе города Селидово.

Проект «Парта Героя» помогает сохранить память о людях, которые проявили мужество и верность своему долгу. Почётное право сидеть за такой партой получают школьники, отличившиеся в учёбе, общественной жизни и личных достижениях.

Сегодня «Парта Героя» стала ещё одним символом памяти о выпускнике школы, который до конца остался верен своим убеждениям и своей стране. Для нынешних учеников это не только история одного человека, но и пример ответственности, стойкости и преданности своему делу.

