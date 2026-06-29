Его призвание — медицина. Врач-нейрохирург Азимжон Сатибалдиев из Кыргызcтана трудится в больнице Кузбасса. О деталях его работы — расскажут наши коллеги.

Нейрохирургия — одно из самых сложных направлений в медицине. От каждой детали и движения руки зависит жизнь и здоровье пациента. Согласно статистике, в России около двух с половиной тысяч нейрохирургов. В Кузбассе — примерно сотня. Сегодня в медицинских учреждениях вместе с опытными докторами работают и начинающие специалисты. Азимжон Сатибалдиев — молодой врач из Кыргызстана, который нашёл профессиональное признание в Кузбассе.

Современное оборудование и профессионализм — это лишь часть успеха. Для качественной и быстрой работы необходима слаженная команда. Особенную роль играет поддержка опытных наставников.

В медицине нет места разделению по нациям и возрасту. Есть только профессионализм, сплочённая команда и главная цель — спасать человеческие жизни.