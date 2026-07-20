Нога у стартовой черты, а секундомер начинает отсчет – все говорит о готовности к забегу. Марафон «Огни Кузбасса» пройдет 25 июля на территории Кузбасс Арены. Чего ждать участникам – узнаете в нашем сюжете.

Пока город спит, самые выносливые и быстрые ставят новые рекорды. Ночной забег «Огни Кузбасса» уже в третий раз объединит легкоатлетов Сибири и даже участников из Москвы в эти выходные. Началось все со «Светлячков», в этом году название изменили, а организацию марафона поддержали наши соседи – томичи. А вот информационным партнёром выступает телеканал «Кузбасс Первый», компания «Старко» и рекламное агентство «Роут меди».

На каждом участнике — светящиеся очки, неоновые палочки и даже крылья, а на небе — россыпь звезд. Уже сейчас заявки отправили свыше 400 человек, а их количество с каждым днем увеличивается в геометрической прогрессии. В прошлом году марафон объединил почти тысячу спортсменов, поддержать их приехал российский лыжник Александр Бессмертных.

Лимитированные носки – именно их получат участники в день регистрации. И уже в 9 вечера на беговую Трассу ступят самые маленькие, а ближе к полуночи — взрослые, среди которых есть и чемпионы. Гости тоже смогут развлечься: поучаствуют в интерактивных площадках и сыграют на барабанах.

Автор: Марина Киселева