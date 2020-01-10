По данным администрации Таштагольского района, в Кузбасс приехали гости не только со всей России, но и из-за рубежа – из Германии, Испании, Франции, США, Аргентины, Бразилии и ОАЭ.

Десять тысяч гостей встретили Новый год на горе Зеленой. Максимальное число посетителей зафиксировано там же 8 января — 17 тысяч человек. Всего за новогодние праздники – с 30 декабря по 8 января – на горе Зеленой отдохнула 131 тысяча туристов, что на 30 % больше прошлого года.

Развитие горнолыжного курорта «Шерегеш» в Таштагольском районе — одно из приоритетных направлений региональной политики в сфере туризма и отдыха. Напомним, в августе 2019 года Кузбасс подал заявку на участие в конкурсном отборе объектов обеспечивающей инфраструктуры комплексных инвестиционных проектов создания и развития туристских кластеров в субъектах Российской Федерации, проводимом Федеральным агентством по туризму и Министерством экономического развития Российской Федерации.

На участие в отборе был представлен проект развития ГК «Шерегеш» в целях финансирования строительства инженерной инфраструктуры. По итогам конкурса право на получение субсидии на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры в 2020-2022 годов получили 32 региона России, в том числе Кузбасс. В декабре 2019 года заключено соглашение между Федеральным агентством по туризму и Правительством Кузбасса о софинансировании строительства инженерных сетей в ГК «Шерегеш». Российская Федерация выделит на эти цели 485,55 миллионов рублей. Строительство будет начато в 2020 году, ввод в эксплуатацию объекта – 2022 год.

По данным местной администрации, более 25 тысяч человек отдохнули и в других местах Таштагольского района. Так, в Темиртау Всероссийский клуб дайверов провел несколько погружений, также они участвовали в снегоходных внетрассовых походах. В нескольких километрах от Усть-Кабырзы группа новокузнечан уже традиционно встречала Новый Год в палаточном лагере на берегу реки Кабырза.

Как сообщили в Агентстве по туризму Кемеровской области, с 1 по 8 января в ООО «Санаторий Танай» провели новогодние каникулы 16886 человек, в горнолыжном комплексе «Югус» (Междуреченск) — 2684, на горнолыжном курорте «Горная Саланга» (Тисульский район) — 2735.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.