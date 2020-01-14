Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что в Кузбассе проведен аудит объектов незавершенного строительства и заброшенных зданий и сооружений. Те объекты, которые целесообразно достроить, включены в планы строительства. Объекты, которые не подлежат достройке, демонтируются, так как являются опасными для жизни и здоровья людей.

«Заброшенные стройки и здания опасны, кроме того, портят вид населенных пунктов, негативно влияют на настроение людей и инвестиционный климат. Вместо таких объектов должны быть подготовлены площадки для нового строительства, производств. Это будет способствовать привлечению инвестиций. План по демонтажу должен быть выполнен до конца апреля 2021 года. Это прописано в протоколе по итогам заседания оргкомитета по празднованию 300-летия открытия Кузбасса под руководством Дмитрия Козака», – сказал Цивилев.

По мнению губернатора, необходимо провести работу с собственниками заброшенных частных домов и сооружений, бывших в использовании. Цивилев поручил своему заместителю Вячеславу Телегину составить план по решению этой проблемы с главами территорий.

«Важно проработать каждый случай. Заброшенные частные дома так же представляют собой опасные объекты», – отметил губернатор.

По данным областного департамента строительства, в Кузбассе выявлено 1024 подобных объекта: 864 заброшенных здания и 160 объектов незавершенного строительства. На данный момент снесено 344 объекта (327 брошенных и 17 недостроенных), восстановлено и введено в эксплуатацию 45 объектов (42 брошенных и 3 незавершенных строительством). Проданы 7 неэксплуатируемых зданий. В муниципальную собственность принимаются 7 объектов, после чего 5 будут снесены, 2 достроены.

К празднованию 300-летия образования Кузбасса планируется снести еще 247 брошенных и 43 недостроенных здания, продать 44 объекта. 62 здания будут достроены, 81 объект восстановлен для дальнейшей эксплуатации.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.