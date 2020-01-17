В редакцию губернского телеканала «Кузбасс 1» обратились жители Кемерова. В центре города на пересечении проспектов Пионерский и Октябрьский, где расположены крупные офисные здания и большой многофункциональный центр “Мои документы”, каждый день разгорается борьба за свободное стояночное место. Аварии здесь тоже нередкое явление.

Незамысловатый язык жестов на этой парковке стал почти официальным. Можно пошутить так, но автомобилистам точно не до смеха. В районе Пионерского бульвара в Кемерове располагается один из крупнейших в регионе многофункциональных центров, много солидных многоэтажных офисных зданий. Изобилие услуг, а вот парковочные места – в дефиците.

Повезёт или нет – дело случая. Плохо, что правила парковки каждый автолюбитель интерпретирует по-своему. Как следствие, аварийные ситуации и транспортный коллапс. Обращения в городскую администрацию кардинальных перемен пока не принесли.

Перемен требуют собственники, арендаторы и простые граждане. Все устали начинать день с негатива и решения транспортного ребуса. Ситуация требует официального вмешательства. Городские власти пока ответ не дали.