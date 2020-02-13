В Областную клиническую больницу имени С.В. Беляева обратились жители Якутии: 36-летней женщине с диагнозом хроническая почечная недостаточность требовалась трансплантация почки. Отец пациентки выступил донором. Врачи приняли решение о проведении одновременно двух вмешательств: забора органа у отца и пересадке его дочери.

Сегодня в больнице проведена показательная «двойная» операция. Забор почки провели хирурги Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова (Москва) с участием специалистов областной больницы при помощи эндоскопического оборудования. Трансплантацию выполнили кемеровские врачи.

Как пояснили в больнице, ранее в Кемерове уже проводились родственные трансплантации почек, но при участии московских специалистов, которые осуществляли забор органа. Сегодня хирурги из столицы подключили к этой работе кузбасских врачей, передали опыт работы на эндоскопическом оборудовании. Данные технологии позволяют выполнить более щадящую для пациента процедуру. Теперь кемеровские врачи смогут самостоятельно применять данный метод при заборе донорского органа и осуществлять родственные пересадки.

«Если ближайший родственник подходит по показаниям здоровья для трансплантации, то не нужно «стоять в очереди» на подходящий орган. На сегодняшний день в Кемеровской областной клинической больнице имени С.В. Беляева есть все условия и возможности для проведения родственных пересадок: необходимое эндоскопическое оборудование и умеющие грамотные хирурги», – рассказали в больнице.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.