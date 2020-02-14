Реализация областного проекта «Моя новая школа» обсуждалась на пресс-конференции заместителей губернатора Елены Пахомовой и Глеба Орлова.

Спикеры и представители средств массовой информации собрались в Ягуновской школе, которая открылась после капремонта по этой программе в конце 2019 года.

«Уникальный проект стартовал по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Мы начали капитально ремонтировать и полностью переоснащать школы, которые давно не обновлялись», – отметила заместитель губернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова.

При отборе школ учитываются несколько критериев, в том числе наличие проектно-сметной документации, экспертизы, востребованность школ, достижения педагогов и учащихся др. Заявки подают муниципалитеты.

«Мы уже открыли 5 школ – участников проекта 2019 года. Осталось еще 7. Многие спрашивают, откроются ли школы к 1 сентября 2020 года. Нам важно, чтобы все было сделано качественно, территория была благоустроена, соблюдены требования безопасности. Поэтому школы будем открывать только по мере готовности», – сообщил заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов.

По словам Елены Пахомовой, все школы оборудуются в соответствии с федеральными образовательными стандартами. При этом учитывается профиль школы, а также пожелания учеников, их родителей, учителей. Они активно привлекаются к разработке дизайна — выбирают будущие цвета, мебель, разрабатывают логотипы и др.

Отдельно остановились на обучении детей на время ремонта. «Во всех школах, в которых планируется ремонт, мы заранее проводим родительские собрания, личные беседы. Вместе с родителями и учителями определяем, в каких школах дети будут учиться, как они туда будут добираться. Мы стараемся переводить детей в другие школы целыми классами вместе с их учителями, чтобы им было максимально комфортно», – сообщила Елена Пахомова.

Также спикеры рассказали, что уже определены школы, которые войдут в программу в 2020-2021 годов. На данный момент их 20. Другие проекты пока находятся в резерве. Для их реализации будет привлекаться дополнительное финансирование.

В 2019 году в областную программу «Моя новая школа» вошли: школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Германа Панфилова Анжеро-Судженска, школа № 19 города Белово, лицей № 1 Киселевска, школа № 6 Мариинска, Ягуновская школа Кемеровского района, гимназия № 21 города Кемерово, школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8 города Ленинск-Кузнецкий, школа № 16 города Осинники, школа № 45 Прокопьевска, Сосновская школа Гурьевского района, Трещинская школа Топкинского района, Искитимская школа Юргинского района.

На 2020 год утверждены проекты 11 школ: в Белове – школа № 32, в Березовском – школа № 1, в Калтане – школа в поселке Малиновка, в Ленинске-Кузнецком – гимназия № 18, в Кемеровском районе – Елыкаевская средняя школа, в Ленинск-Кузнецком районе – Ленинуглевская школа, в Яшкинском районе – Поломошнинская школа, в Беловском районе – Старопестеревская школа, в Таштагольском районе – школа № 9, в Новокузнецке – школа № 43, в Мысках – школа № 6.

На 2021 год утверждены проекты девяти школ: в Промышленновском районе – школа № 2, в Ижморском районе – школа № 1, в Прокопьевске – школа № 71, в Юрге – школа № 14, Верх-Чебулинская школа, в Междуреченске – школа № 2, в Новокузнецке – школа № 12, в Прокопьевском районе – Бурлаковская школа, в Киселевске – Основная общеобразовательная школа № 31.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.