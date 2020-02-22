На своей странице в соцсети заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов решил рассказать, почему в прошлые выходные в областной столице нечем было дышать. Он пояснил, что виноваты в этом не только промышленные предприятия: «Есть и другие источники загрязнения, к примеру, частный сектор – выбросы в г. Кемерово минимум 12 600 тонн/год (зависит т температурного режима)».

Далее Панов проводит параллель с Минусинском в Красноярском крае. Это город, находящийся в котловине, где практически нет действующего производства, но есть частные дома, которые отапливаются не всегда качественным углем.

Кемерово тоже находится в котловине. И большое значение, по мнению А. Панова, имеет высота труб предприятий и ТЭЦ. И он приводит данные по нескольким предприятиям на этот счет.

Подводя итог, замгубернатора поясняет, что больше всего выбросов в атмосферу все же идет от автотранспорта (31,9%), далее ГРЭС и ТЭЦ – 29,2%, АЗОТ – 19,2%, частный жилой сектор – 14,2%.

«Отмечу, что выбросы от энергетиков, дающих нам свет и тепло, и от которых трудно отказаться, плюс выбросы от частного сектора, составляют практически 50%. Имейте в виду, что это среднее по году, а в пиковые моменты (учитывая, что выбросы эти сезонные) – как раз зимой, когда «дышать темно и воздуха не видно», процент вообще зашкаливает. Делайте сами выводы и знайте, что промпредприятия, конечно, вносят свою лепту в создаваемый в Кемерове зимний смог, но не в таких объемах, как нам подают «диванные аналитики», – завершил А. Панов.