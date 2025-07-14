12 июля в деревне Новопокровка, Ленинск-Кузнецкого округа, состоялся праздник удмуртской культуры – фестиваль «Италмас». На открытии фестиваля гости познакомились с историей праздника, значении символики и цветах флага Удмуртской Республики, который торжественно был поднят капитаном 3го ранга запаса, офицером-воспитателем кадетского класса морской пограничной охраны кадетской школы 1784 имени генерала армии В.А. Матросова – Мышкин Эдуард Викторович (г.Москва).

На территории деревни было представлено шесть разнообразных интерактивных зон с образцами традиционного искусства, забавами, танцами, гастрономией. Главным событием праздника стало открытие Дома-музея удмуртского быта.

Завершился фестиваль ярким праздничным концертом в стенах Дома культуры. Гости услышали проникновенные стихи и душевные песни на удмуртском языке, насладились театральной постановкой любимой народом сказки «Колобок».