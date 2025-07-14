97% из числа трудоустроенных подростков составляют школьники. Половина работающих несовершеннолетних кузбассовцев задействованы в проектах департамента молодежной политики, министерств образования, физкультуры и спорта. Бойцы студотрядов трудятся на стройках в разных уголках России и даже за рубежом. Часть студентов устраиваются вожатыми в лагерях или спасателями на пляжах. Также молодежь занимается благоустройством кузбасских городов и поселков в составе трудовых бригад. Львиная доля подростков в регионе работает летом.

«Труд в подростковом возрасте – это не просто способ заработка, а важный этап становления личности. Ребята учатся пунктуальности, исполнительности, умению выполнять поставленные задачи. Эти качества пригодятся им в будущей профессиональной и личной жизни», – сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Трудятся подростки в бюджетных учреждениях и на предприятиях официально, причем работодатели организуют медосмотр, устанавливают сокращенный рабочий день и безопасные условия труда. В пресс-службе областного правительства сообщили, что получают юные работники не менее 29 172 рублей, т.е. не ниже МРОТ, при этом служба занятости дополнительно выплачивает 2293 рубля.

Фото: пресс-служба АПК