За 2025 год в Кемеровской области будет благоустроено 60 пешеходных зон. Как отметили в пресс-службе областного правительства, на некоторых объектах работы уже завершены.

Так, в Кемерове уже преобразился тротуар вдоль улицы Веры Волошиной, в Топках завершилось благоустройство пешеходной дорожки на улице Чехова, в Мысках оформили дорожки на аллее Воронина.

— Наша цель — создать удобные пространства для всех жителей Кузбасса, чтобы было удобно и старшему поколению, и мамам с колясками, и людям с ограниченными возможностями здоровья, — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Работы проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».