В Кузбасском государственном аграрном университете состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам очередного набора программы «Школа фермера».

Обучение в «Школе фермера» длилось два с половиной месяца. За это время участники программы не только слушали лекции, но и проходили практику на передовых сельскохозяйственных предприятиях региона, изучая актуальные направления в животноводстве и агротуризме.

Проект «Школа фермера» подготовил уже более 240 молодых и высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса Кузбасса. Их идеи успешно реализуются. Например, Мария Лаптева получила грант и вместе с мужем развивает своё хозяйство. Она проводит встречи со студентами аграрного университета, делится опытом, как сделать ферму прибыльным делом.

Евгения Молярова, жительница села Окунево, решила заняться разведением птицы. Она оставила работу в офисе и переехала на ферму, получив грант на приобретение оборудования. Её творческий подход позволил ей привлечь внимание покупателей. Они любят её продукцию за натуральность, свежесть, красивую упаковку и листовки с приятными пожеланиями.

Среди оригинальных идей выпускников «Школы фермера» — уникальная сыроварня Анны Васичевой. Там изготавливают сыры: «Сибирская тайга» с пихтовой живицей и кедровым орехом, «Кофейный сыр», кипрский сыр «Халлуми», «Качотта» с пажитником и другие виды оригинальной молочной продукции.