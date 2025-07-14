Кузбасс стал лучшим сразу в двух направлениях «Демонстрация промышленного потенциала» и «Промышленные тура», а также замкнул тройку призеров в номинации «Деловая активность». К примеру, туристам хорошо известны экскурсии на угольный разрез вблизи Кемерова, комбинат по производству трамвайных рельсов в Новокузнецке и на химический завод в областной столице. Всего в Кузбассе свыше 85 промпредприятий разработали экскурсионные программы.

«Количество гостей постоянно растет, так, в 2022 году туристический поток на промышленные предприятия составил 6 тысяч человек, в 2024 году – 45 тысяч, в текущем году интерес сохраняется. Как регион-наставник Кузбасс активно делится опытом развития промышленного туризма», – прокомментировал глава региона Илья Середюк.

В пресс-служба областного правительства добавили, что в этом июне представители туротрасли Кузбасса разработали дорожные карты и стратегии по развитию индустриального туризма в рамках образовательной программы «Открытая промышленность».

Фото: пресс-служба АПК