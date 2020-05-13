Губернатор Кузбасса объявил об акции «Вахта Победы — Кузбасс». Она продлится до конца 2020 года, который указом президента Владимира Путина объявлен Годом памяти и славы. Цель акции — сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны

«Подвиги наших предков во время Великой Отечественной войны должны быть примером и сегодня. Сохранить пронесенную сквозь годы память и дать людям возможность поделиться историей своей семьи — главная задача региональной акции «Вахта Победы», — сказал Сергей Цивилев на рабочей встрече со своим заместителем по внутренней политике Ольгой Турбаба.

Акция, призванная объединить прошлое, настоящее и будущее, начнется со сбора историй и портретов родственников жителей Кузбасса, участвовавших в Великой Отечественной войне, тех, кто ушел на фронт или трудился в годы войны на благо Родины. На следующем этапе участники акции будут размещать портреты Героя семьи — участника событий Великой Отечественной войны — на своем рабочем месте, автомобиле или на одежде.

«Кузбассовцы помнят подвиг своих предков и ориентируются на великие дела, совершенные их родственниками во время войны и в послевоенное время. Их свершения вдохновляют нас любить Родину и упорно бороться с новыми вызовами, решать сегодняшние проблемы и развивать родной край», — сказал Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.