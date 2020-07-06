За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 18, Кемерово – 11, Новокузнецк – 10, Тисульский МР – 9, Анжеро-Судженск – 5, Яйский МР – 4, Мыски – 2, Топкинский МО – 2, Тяжинский МР – 2, Юргинский МО – 2, Кемеровский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1.

35 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 898 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1175 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 7973 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".