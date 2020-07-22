22 июля отмечается Всемирный день мозга. Орган входит в центральную нервную систему. По статистике, почти у 40% населения есть признаки какого-либо нарушения психической деятельности. Многие из них можно исправить. Этим занимаются врачи психиатрической службы. Особенностями своей работы они поделились с Анастасией Подоляко.

Пациенты находятся в специализированных условиях. Терапию подбирают индивидуально в зависимости от диагноза. Например, некоторые лежат в специальных надзорных палатах. Многим же разрешены и даже показаны пешие прогулки в парке на территории больницы. По мнению врачей, 15-20 минут ходьбы на свежем воздухе имеют терапевтический эффект. Но во время пандемии есть ограничения: дорожки и скамейки пока пусты.

Всех пациентов лечат комплексно. Врачи назначают лекарства и проводят социальную реабилитацию, чтобы человек потом смог вернуться к привычному образу жизни: начал общаться с окружающими или, например, вернулся на работу. В случаях, когда в психиатрическую больницу попадают дети, терапия направлена не только на них, но и на их близких.

В диспансере регулярно проводят плановые обследования перед детским садом или школой. Анжелика в сентябре пойдёт в 1 класс. В кабинете врач просит её рассказать о себе, семье и выполнить несложные задания. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы сделать вывод об интеллектуальном уровне и эмоциональном состоянии ребёнка.

Врачи детского диспансера также взаимодействуют с органами социальной защиты по вопросам инвалидности ребёнка и работают с инспекторами по делам несовершеннолетних: часто приходится обследовать трудных подростков. Делятся: почти все случаи запоминают и многих детей знают в лицо.

Автор: Анастасия Подоляко