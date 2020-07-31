За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 72 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 34, Междуреченск – 13, Анжеро-Судженск – 4, Березовский – 3, Белово – 2, Осинники – 2, Полысаево – 2, Прокопьевск – 2, Промышленновский МО – 2, Калтан – 1, Кемерово – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Юрга – 1, Беловский МР – 1, Мариинский МР – 1, Топкинский МО – 1, Яйский МО – 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1951 года рождения развилась тяжёлая форма пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

76 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 2343 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1260 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7455 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".