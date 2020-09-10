За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 43, Новокузнецк – 28, Междуреченск – 8, Кемеровский муниципальный округ – 3, Анжеро-Судженск – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 2, Промышленновский муниципальный округ – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2, Мыски – 1, Юрга – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, Чебулинский муниципальный округ – 1, Юргинский муниципальный округ – 1. Таковы данные областного Оперштаба по коронавирусу.

Один пациент скончался. У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

81 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 5 453 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 888 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 650 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.