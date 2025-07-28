Лицей № 114 на 1125 мест планируют сдать к 1 сентября. Помимо этого, в Новокузнецке возводят еще одно учебное заведение.

«Продолжается строительство школы на 1100 учащихся в микрорайоне Дальнее Куйбышево. Сейчас строители завершают подготовку котлована для устройства фундамента», – отметил глава региона Илья Середюк.

Что касается жилищного строительства, то в Новокузнецке план на этот год пока выполнили наполовину. Денис Ильин заверил, что до конца 2025-го заявленный показатель будет достигнут. Так, продолжается возведение ЖК на ул. Тольятти, быстрыми темпами строится жилой комплекс на ул. Макеевской в микрорайоне Дальнее Куйбышево. Кроме того, опубликовали мастер-план микрорайона Водный.

В конце октября собираются достроить пешеходный мост в Дальнем Куйбышево. Кроме того, в ближайшее время экспертиза рассмотрит проекты реконструкции тоннеля в Новоильинском районе и ремонта Запсибовского моста. А в сентябре на госэкспертизу представят проект набережной в Центральном районе.

Фото: пресс-служба АПК